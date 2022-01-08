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Muğla Valisi Orhan Tavlı gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı gazetecilerle bir araya geldi

08.01.2022 16:08

Muğla Valisi Orhan Tavlı, il genelindeki gazetecilerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, il genelindeki gazetecilerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Ula'nın Akyaka beldesinde bir otelde gazetecilerle kahvaltılı buluşma gerçekleştiren Tavlı, "Muğla'mız turizm çeşitliliğinde Türkiye'de birinci sırada bir ilimiz. Muğla'nın etkin tanıtımı için Turizm ve Kültür Bakanlığımız, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle çalışmaları yürütmekteyiz." dedi.

Vali Tavlı, her konuda toplumu aydınlatmak gibi önemli bir kamu görevi ifa eden gazetecilerle birlikte kamu görevi yapmanın mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Muğla'nın turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna değinen Tavlı, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla ülke ve dünya turizminde önemli bir yere sahip ilimizin bu potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ilimizin ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtımında yapılan işlerin başarıya ulaşmasında ilin markalaşmasında basın mensuplarının büyük katkısı var." diye konuştu.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Tavlı, şunları söyledi:

"Muğla'mız turizm çeşitliliğinde Türkiye'de birinci sırada bir ilimiz. Muğla'nın etkin tanıtımı için Turizm ve Kültür Bakanlığımız, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle çalışmaları yürütmekteyiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün bakanlıklarımız Muğla'mızda gerek altyapı ve gerek üstyapıda yapılan çalışmalara 2021 yılında destek oldular. 2022 yılında da bu destekler artarak devam edecek. Gazetecilere de ilimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

Programda, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut da birer konuşma yaparak gazetecilerin gününü kutlayan Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Vali Tavlı ve gazeteciler program sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı gazetecilerle bir araya geldi
Muğla Valisi Orhan Tavlı gazetecilerle bir araya geldi
Muğla Valisi Orhan Tavlı gazetecilerle bir araya geldi

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Orhan Tavlı, Turizm, Muğla, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla Valisi Orhan Tavlı gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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