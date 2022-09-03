Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor

03.09.2022 11:30
Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gökova Körfezi'nde bulunan koruma altındaki Sedir Adası ve Kedrai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gökova Körfezi'nde bulunan koruma altındaki Sedir Adası ve Kedrai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Tavlı, arkeolojik zenginliği kadar doğal güzelliği ile ilgi çeken ve Muğla'da en çok ziyaret edilen ören yerlerinden Kedreai Antik Kenti'nin bulunduğu Sedir Adası'nı gezdi.

Sedir Adası'nda bulunan sur çalışmaları ve Orata Adası'nda bulunan Vaftizhane Ayazma ve Tören Yolu Kompleksi ile Sedir Adası'nın Güneydoğusunda bulunan gözetleme ve kontrol kulesi için hazırlanan restorasyon projesini de yerinde inceleyen Tavlı, adada bulunan Apollon Kutsal Alanı ve şehir surlarında Dr. Soner Özen başkanlığında Saarlandes Üniversitesinden bir ekip tarafından yürütülen üç boyutlu modelleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Adada 2004'ten beri araştırma yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'den de kazı çalışmalarını dinleyen Tavlı, sürdürülen arkeolojik kazıların ve yürütülen bilimsel çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydetti.

Tavlı, kazı çalışmalarına Valilik desteğinin devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! 20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu!
Kaynak: AA

Orhan Tavlı, Sedir Adası, Gökova, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli bir artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:30:45. #1.12#
SON DAKİKA: Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement