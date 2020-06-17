Muğla Valisi Orhan Tavlı göreve başladı - Son Dakika

Muğla Valiliğine atanan Orhan Tavlı, göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valililer Kararnamesi ile Çanakkale Valiliği görevinden Muğla Valiliği görevine atanan Orhan Tavlı'nın görevine başladı.

Valilik önünde Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Tavlı, yaptığı açıklamada, Muğla'nın ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Muğla'da görev yapacak olmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Tarafıma tevdi edilen Muğla Valiliği görevi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.