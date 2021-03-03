Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre turuncu kategoride yüksek riskli grupta yer alan Muğla ve ilçelerinde tedbir ve denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Vali Orhan Tavlı da Menteşe'deki denetimlere katıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde tedbir alan polisler, araçları durdurarak sürücülerin ehliyetini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Paket servis yapan esnafı ziyaret eden Tavlı, çalışanları Kovid-19'a karşı uyardı.

Denetimlerde esnafın Kovid-19 tedbirlerine uyduğunu gözlemleyen ve teşekkür eden Tavlı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesiyle vaka sayılarının da azalacağına dikkati çekti.

Tavlı, vatandaşların denetimlere uymalarını ve daha duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ise denetimlerde durdurulan bir paket servis çalışanı ile sohbet ederek, paket servisi sırasında hız yapmamaları konusunda uyarı da bulundu.

Denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sağlık İl Müdürü İskender Gencer de katıldı.