Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın 15-22 Nisan Turizm Haftası Mesajı - Son Dakika

Dünyanın önde gelen sektörlerinden biri olan turizm sektörü her geçen yıl daha çok gelişerek hem ülkemizde hem de dünyada marka değerini yükseltmektedir. "Turizm Cenneti" olarak nitelendirdiğimiz, dört mevsim turizm olanaklarıyla Muğla'mız da son yıllarda devletimizin ve özel sektörün yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte.

Covid-19 pandemisi ile birlikte turizm sektöründe talepler ve trendler büyük bir değişime uğrayarak, özellikle doğa temelli faaliyetler, kamp, karavan, keşfedilmemiş, izole ve güvenli yerler turistler tarafından yoğun talep görmekte.

Muhteşem doğası, zengin tarihi birikimi, kültürel çeşitliği ve eşsiz doğal güzellikleri ile Muğla, yeni dönemin trendlerini fazlasıyla karşılayabilecek imkân ve olanakları sayesinde bu süreçte de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürecek.

Geçmişten günümüze ulaşan zenginlikleri ve güzellikleriyle Muğla'nın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, ülke ve dünya turizminden hak ettiği payı alabilmek için Valilik olarak her türlü gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edecek.

Değişen talep ve beklentilerinin karşılanması, sürdürülebilir turizm ve turizmin dört mevsime yayılması amacıyla Valilik koordinasyonunda ilgili kamu, sivil toplum ve sektör temsilcileri ile işbirliği içinde çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.

Turizm sektörünün sorunlarının belirlenmesi, ortak çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve somut adımların atılması çalışmaları da hız kazandı.