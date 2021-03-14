Muğla Valisi Orhan Tavlı, salgından olumsuz etkilenen aileleri ziyaret ediyor - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden olumsuz etkilenen aileleri ziyaret ederek, talep ve ihtiyaçlarını dinliyor.

Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinin bazı vatandaşları olumsuz etkilediğini, devletin imkanlarının seferber edilmesi için ilçe kaymakamlarıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Onlarla sohbet edip, talep ve ihtiyaçlarını dinlediklerini anlatan Tavlı, talep ve ihtiyaçların çözümü için gerekli değerlendirmeler ve çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Devletin tüm kurumları ile vatandaşların yanında olduğunu bildiren Tavlı, çalışmaların kent genelinde devem edeceğini dile getirdi.