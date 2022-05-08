Muğla Valisi Orhan Tavlı, şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinde şehit annelerine çiçek takdim eden Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını iletti.

Annelerin gününü kutlayan Tavlı, "Bu toprağı bize vatan kılan, ülkemizin birliği ve bağımsızlığı için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kahraman evlatlarımızın bizlere birer emaneti olan aziz şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere, kahraman gazilerimizin annelerinin ve dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin gününü kutluyorum." diye konuştu.

Vali Orhan Tavlı'nın ziyaretlerinde şehitler için dua edildi. Tavlı, şehit yakınları ile bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını sordu.

Tavlı'ya Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen eşlik etti.