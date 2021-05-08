Muğla Valisi Orhan Tavlı, "tam kapanma" sürecinde kurulan pazar yerlerini gezdi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, "tam kapanma" sürecinde cumartesi günleri kurulması kararlaştırılan pazar yerlerini gezdi.

Sadece yaş sebze meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olmasına yönelik genelgenin ardından Muğla'da da pazar yerleri geniş tedbirlerle kuruldu.

Vatandaşların ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi.

Pazar yerlerine girişler kontrollü noktalardan sağlanırken, vatandaşların kalabalık oluşturmaması için alanlara sırayla alındı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Perşembe, Akyol, Kötekli ve Düğerek pazarları ile Sosyo Kültürel Alanı ziyaret ederek, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Tavlı, tam kapanma süreci içinde olduklarını ve Kovid-19 ile mücadelelerinin tam hızıyla devam ettiğini vurguladı.