Muğla Valisi Orhan Tavlı TEKNOFEST'te derece elde eden gençlerle buluştu - Son Dakika
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Muğla Valisi Orhan Tavlı TEKNOFEST'te derece elde eden gençlerle buluştu

09.09.2022 14:10
Muğla Valisi Orhan Tavlı TEKNOFEST'te derece elde eden gençlerle buluştu

Muğla Valisi Orhan Tavlı TEKNOFEST'te derece elde eden Muğlalı gençlerle bir araya gelerek şampiyonluk coşkularına ortak oldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı TEKNOFEST'te derece elde eden Muğlalı gençlerle bir araya gelerek şampiyonluk coşkularına ortak oldu.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda gençlerle buluşan Tavlı gelecek plan ve projeleri hakkında sohbet etti.

Muğlalı gençlerin başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Tavlı, "Muğla'mız için, ülkemiz için, insanlık için proje geliştirerek çözüm üretmek üzere yaptığınız çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Devletin her zaman çalışan ve üreten gençlerin yanında ve destekçisi olduğunu belirten Tavlı, gençlere imkan tanınması ve destek sağlanmasında katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlara teşekkür etti.

Muğla'nın ülke ve insanlık için çalışan, üreten, başarıyı yakalayan gençleri ve öğretmenleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından danışman öğretmenlere plaket, öğrencilere çeşitli hediyeler verenTavlı, proje kapsamında geliştirilen araçları inceledi.

Tavlı, gençlerin ısrarı üzerine araçlara imza attı.

Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi koordinesinde kurulan Kavaklıdere Roket Takımı Teknofest Liseler Arası Roket Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olmuştu. Şampiyon öğrenciler, 3 Eylül'de şampiyonluk kupasını ve 70 bin Türk lirası birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Kavaklıdere Roket Takımı En İyi Sunum Ödülünün de sahibi olarak Teknofest Karadeniz'i iki kupa ile tamamlamayı başardı.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri TEKNOFEST 2022 TÜBİTAK 2204-C Liseler Arası Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Kutup Araştırma Üsleri İçin Yenilenebilir Bir Enerji Sistemi Tasarımı" adlı projeleriyle başarılarını aldıkları üçüncülük kupasıyla taçlandırdı.

Bir diğer üçüncülük ödülü ise Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Martılar Teknoloji Takımından geldi. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda geliştirdikleri "Orman Yangınlarını Tespiti ve Yapay Zeka ile Erken Uyarı Sistemi Projesi" ile dikkatleri üzerine çeken Marmaris Martılar Takımı Türkiye üçüncülüğü elde etti

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Kaynak: AA

Orhan Tavlı, Teknofest, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Valisi Orhan Tavlı TEKNOFEST'te derece elde eden gençlerle buluştu - Son Dakika

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