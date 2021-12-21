Muğla Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentte yaşayan vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen toplantıda, ilin ve ilçelerin genel durumu, aşı çalışmaları ve vatandaşların aşılanma oranları değerlendirildi.

Pandemi sürecindeki fedakarca çalışmaları için başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Tavlı, salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada Muğla'nın ilk sıralarda yer aldığını ancak salgının henüz bitmediğini belirtti. Tavlı, rehavete kapılmadan aşı olarak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek bu sürecin atlatılabileceğini söyledi.

Sürekli değişen ve dönüşen virüse karşı halihazırda aşı dışında bir korunma yöntemi veya ilaç bulunmadığını aktaran Tavlı, "Hastanelerde yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen hastaların büyük bir bölümünün aşı olmayan ya da aşılarını tamamlamayanlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı henüz aşı olmamışlarsa aşı olmaya, eksik doz aşıları varsa aşılarını tamamlamaya davet ediyorum." dedi.

Tavlı, aşılarını yaptıran vatandaşlara da gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.