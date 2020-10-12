Muğla Valisi Orhan Tavlı yüz yüze eğitime başlayan okulları inceledi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı yüz yüze eğitime başlayan okulları inceledi

12.10.2020 15:55
Muğla Valisi Orhan Tavlı yüz yüze eğitime başlayan okulları inceledi, System.String[]

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yüz yüze eğitime başlanan okullarda denetlemelerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yüz yüze eğitime başlanan okullarda denetlemelerde bulundu.

Menteşe Atatürk İlkokulu, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Vali Tavlı, pandemi tedbirlerini inceledi.

Vali Tavlı, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Atatürk İlkokulunda sınıfları ziyaret eden Tavlı, öğrencilerle sohbet etti, hikaye ve boyama kitabı hediye verdi.

Tavlı, öğrencilere maske, sosyal mesafe ve el hijyenine her zamankinden daha çok dikkat etmeleri gerektiğini de hatırlattı.

Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya, Mobilya ve Dekorasyon Bölümlerini de ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, öğrencilerin atölyelerde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerle bir süre sohbet eden ve öğrencilere atölye önlüğü hediye eden Tavlı, il genelinde eğitim öğretimin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam etmesi izin tüm tedbirlerin titizlikle alındığını ifade etti.

Tavlı, okullarda dezenfeksiyon ekiplerinin de periyodik çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "13 ilçemizdeki tüm okullara Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından üretilen 200 bin maske, 10 ton yüzey temizleyicisi ve 35 ton el dezenfektan ulaştırıldı. Okullarımız sürekli olarak dezenfekte edilecek. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum." dedi.

Orhan Tavlı, Menteşe, Şehit, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla Valisi Orhan Tavlı yüz yüze eğitime başlayan okulları inceledi - Son Dakika

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