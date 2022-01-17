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Muğla Valisi Orhan Tavlı, ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi

17.01.2022 15:05
Muğla Valisi Orhan Tavlı, ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin tarımsal potansiyeli, ilçelerdeki tarımsal faaliyetlerin genel durumu ile üreticilerin talep ve beklentilerini değerlendirmek üzere ziraat odalarının başkanlarıyla buluştu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin tarımsal potansiyeli, ilçelerdeki tarımsal faaliyetlerin genel durumu ile üreticilerin talep ve beklentilerini değerlendirmek üzere ziraat odalarının başkanlarıyla buluştu.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da katıldı.

Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Muğla'nın coğrafi yapısı, tarıma elverişli toprakları, iklimi ile turizmden sonra tarım ve hayvancılıkta yüksek potansiyeli olduğunu belirtti.

Muğla'da kırsal kalkınma kapsamında pek çok projenin hayata geçirildiği ifade eden Tavlı, şöyle devam etti:

"Muğla'daki önemli yatırımlardan biri olan Seydikemer Tarımsal Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakın zamanda resmiyet kazanacak. Proje ile bölge tarım ve hayvancılıkta büyük bir ivme kazanacak. Apiterapik Arıcılık Ürünleri, İşleme, Paketleme ve Uygulama Merkezi projesi hayata geçirildi. Muğla Teknopark A.Ş.'de Apiterapik Ar-Ge İnovasyon Merkezi kurulacak ve yapılan çalışmalarla önümüzdeki yıllarda sektörün ihtiyaç duyduğu standart ve kalitede apiterapik arı ürünleri üretiminin ve üretilen ürünlerin pazarlamasının sağlanacak."

Orman yangınlarından etkilenen üreticilere tarımsal malzeme dağıtımının yanı sıra 17 milyon lira nakdi yardım yapıldığını belirten Tavlı, yardımların bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Rektör Çiçek ise Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde toprak analizi konusunda çiftçilere yardımcı olduklarını, üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması konusunda gereken desteği verecekleri ifade etti.

Ziraat odası başkanları da yangınlardan etkilenen üreticilere verilen desteklerden ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Orhan Tavlı, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla Valisi Orhan Tavlı, ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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