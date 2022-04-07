Muğla Valisi Tavlı, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan, halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayarak, İstiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunan Anadolu Ajansının 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını bildirdi.

Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulduğunu anımsatan Tavlı, mesajında şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin başladığı süreçte, bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, mücadelede üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihi için de özel bir yere sahiptir. Cumhuriyetle beraber kurulan, onunla beraber büyüyen, bir asrı aşan tecrübe ve birikimden aldığı güçle kendini sürekli yenileyip, geliştirerek 102 sene önce olduğu gibi bugün de doğru, güvenilir, sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla hizmet veren Anadolu Ajansının Türk basınının gelişmesine büyük katkıları olmuş, basın camiamız için bir okul vazifesi görmüştür. Anadolu Ajansı, her yıl artan birikimi ve yeni atılımlarıyla yurt içinde ve dünyanın her yerinde oluşturduğu geniş haber ağıyla ilimizin ve ülkemizin sesini en iyi, en doğru ve en hızlı şekilde dünyaya duyurmanın haklı gururunu yaşamaktadır."

Tavlı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anarak, kurulduğu günden bu yana Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarında emeği geçen çalışanları tebrik etti.