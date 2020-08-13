Muğla Valisi Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ü ziyaret etti - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Vali Tavlı'yı kapıda karşılayan Gürün, Tavlı'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gürün, kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğunu ve ortak amaçlarının Muğla olduğunu söyledi.

Türkiye'nin eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleriyle en güzide şehirlerinden birinde yaşadıklarının vurgulayan Gürün, Muğla'yı koruyan ve şehre değer katan hizmetleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tavlı, ziyarette belediye binasının tarihi yapısı, tavan işlemeleri hakkında Gürün'den bilgi aldı.