Muğla Valisi Tavlı, kurumlardan brifing alıyor - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde, İl Müdürü Ömür Özdil'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurumu ziyaret eden Tavlı, imar barışı, özel çevre koruma bölgeleri, Sıfır Atık Projesi, altyapı ve kentsel dönüşüm, tabiat varlıkları, milli emlak, ÇED ve çevre izinleri ile çevre yönetimi konusunda yürütülen çalışmalar ve iş süreçleri hakkında Özdil'den brifing aldı.

Vali Tavlı, ziyarette kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, sunulan hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.