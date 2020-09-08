Muğla Valisi Tavlı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Tavlı'yı komutanlık binasının girişinde, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ve Sahil Güvenlik personeli karşıladı.
Burada birimleri gezen Tavlı, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Muğla'nın Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olduğuna dikkati çeken Tavlı, "Muğla kıyılarında deniz emniyetinin ve deniz güvenliğinin sağlanması ve denizlerde ülkemizin milli menfaatlerini gözetme konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığımız önemli çalışmalar gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
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