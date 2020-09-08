Muğla Valisi Tavlı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Muğla'nın Türkiye 'nin en uzun kıyı şeridine sahip olduğuna dikkati çeken Tavlı, "Muğla kıyılarında deniz emniyetinin ve deniz güvenliğinin sağlanması ve denizlerde ülkemizin milli menfaatlerini gözetme konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığımız önemli çalışmalar gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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