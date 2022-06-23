Son dakika: Muğla Valisi Tavlı yangın bölgesinde çalışan yer ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Muğla Valisi Tavlı yangın bölgesinde çalışan yer ekiplerini ziyaret etti

23.06.2022 17:04

Son dakika haberlerine göre Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınına müdahalenin sürdüğü Marmaris'te yer ekiplerini ziyaret edip çalışmalara destek verdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınına müdahalenin sürdüğü Marmaris'te yer ekiplerini ziyaret edip çalışmalara destek verdi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve halen devam eden orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Alevlerin Kürönü mevkisinde yükselmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uçaklar ve helikopterler, yangının daha da büyümemesi için büyük mücadele veriyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da karada soğutma çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Tavlı, soğutma çalışmalarını yürüten çok sayıda orman işçisi ve gönüllülere moral verdi.

Öte yandan, yangın alanında birçok görevi üstlenen Muğla Komando Taburu ile Bornova Komando Tugayı ekipleri de soğutma çalışmalarına ve yer ekiplerine destek vermek üzere ormanın derinliklerinde görev almaya başladı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Son Dakika | Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Muğla Valisi Tavlı yangın bölgesinde çalışan yer ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:46 'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası sonrası CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partiden istifa etti
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 21:31:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Muğla Valisi Tavlı yangın bölgesinde çalışan yer ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement