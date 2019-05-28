MUĞLA Valizindeki 5 kilo 155 gram eroinle yakalandı
2 saat önce
Valizindeki 5 kilo 155 gram eroinle yakalandıMuğla'daki Dalaman Havalimanı'nda, şüpheli davranışları üzerine kontrol edilen Letonya uyruklu V.G.'nin valizinde, 5 kilo 155 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:36 Kaynak: DHA
Valizindeki 5 kilo 155 gram eroinle yakalandı Muğla
'daki Dalaman
Havalimanı'nda, şüpheli davranışları üzerine kontrol edilen Letonya
uyruklu V.G.'nin valizinde, 5 kilo 155 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, V.G. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah, Dalaman Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelendikleri bir yolcuyu durdurdu. İngiltere
'den gelen Letonya uyruklu V.G. adlı yolcuyu kontrol eden ekipler, şüphelinin valizinde siyah renk karbon fimle kaplanmış, 4 parça halinde 5 kilo 155 gram eroin ile 2 esrar öğütme aparatı buldu. Gözaltına alınan V.G. emniyete götürüldü.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.
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