Son Dakika Haberleri: Muğla-vatan partililerden trump'a protesto, harekata destek
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Muğla-vatan partililerden trump'a protesto, harekata destek

1 saat önce

Vatan Partililerden Trump'a protesto, harekata destekVATAN Partisi'nin Muğla'nın Marmaris İlçe Başkanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerini protesto ederek, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Vatan Partililerden Trump'a protesto, harekata destek

VATAN Partisi'nin Muğla'nın Marmaris İlçe Başkanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerini protesto ederek, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Vatan Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri, bugün saat 13.30'da, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk bayrağı taşıyan 27 kişilik grup, 'Mahvolursun Trump, senden büyük Mehmetçik var', 'Kılıcınız keskin, zaferiniz daim olsun', 'ABDPKK bozguna uğrayacak' pankartı açtı. Partililer, Kahrolsun Amerikan emperyalizmi sloganı atarken Vatan Partisi İlçe Başkanı Ziya Ertan Yıldırım, yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerine tepki göstererek, Türkiye, Trump'a karşı en net cevabı 'Barış Pınarı Harekatı' ile vermiştir. Buradan ilan ediyoruz, kahraman Türk ordusunun yanındayız. Türk Milleti, Türk Ordusu'nun yanındadır dedi. Açıklamanın ardından partililer, sessizce ayrıldı.

Muğla-vatan partililerden trump'a protesto, harekata destek

Donald Trump, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:09 Kaynak: DHA
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