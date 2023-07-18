Muğla ve Antalya'da Elektrik ve Su Kesintileri Yaşanıyor - Son Dakika
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Muğla ve Antalya'da Elektrik ve Su Kesintileri Yaşanıyor

18.07.2023 12:19

Ülke genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar ve artan turist nüfusu sebebiyle Muğla'nın Datça ilçesi ve Antalya'nın Kaş ilçesinde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Klimaların yoğun kullanımı enerji hatlarında kısa devrelere neden olurken, yaşanan kesintiler tatilcileri ve vatandaşları mağdur ediyor. Vatandaşlar sosyal medyada yetkililerden çözüm talep ediyor.

Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.

Turizmin kalbinin attığı Muğla'nın Datça ilçesi ve Antalya'nın Kaş ilçesinde elektrik ve su kesintileri halkı canından bezdirdi. Bölgede tatilcilerin nüfusunun 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu. Gün içerisinde sık sık elektrik kesintisi yaşanan Datça adeta karanlığa büründü.

Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi. Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, yaşanan su kesintileri de sıkıntıları ikiye katladı.

Yetkililerin çalışmasını yetersiz bulan vatandaş, sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Elektriğin yanı sıra su kesintisinin de yaşanması tatilcileri turizm bölgesinden kaçırıyor. Birçok kişi tatilini yarıda kesip kenti terk ediyor.

Öte yandan klimaların yeterince soğutulmadığını söyleyen halk sosyal medyada isyan etti. Tek tek şikayetlerini dile getiren vatandaş, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar'dan konuyu bir an önce çözmesini istedi.

Gelen tepkilerin ardından Datça Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklama şöyle;

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Datça, Kaş, Turizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Muğla ve Antalya'da Elektrik ve Su Kesintileri Yaşanıyor - Son Dakika


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