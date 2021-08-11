MUĞLA VE ANTALYA'DAKİ YANGINLARA MÜDAHALE EDEN İTFAİYECİLER YENİKAPI'DA KARŞILANDI - Son Dakika

MUĞLA ve Antalya'daki yangınlara müdahale eden İstanbul İtfaiyesi personeli, Yenikapı'da düzenlenen törenle karşılandı. Karşılama törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekiplerimiz bölgede fedakarca görev yaptı ve çok cesur davrandı. Ben bu manada itfaiye teşkilatımızı gerçekten bütün İstanbul halkı adına kutluyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla ve Antalya'daki yangınlarda mücadele veren İstanbul İtfaiyesi personelini Yenikapı'da karşıladı. Karşılamaya, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangın bölgesinden 29 araçla geri dönen 211 itfaiye erini tek tek selamladı.

"EKİPLERİMİZ BÖLGEDE FEDAKARCA GÖREV YAPTI VE ÇOK CESUR DAVRANDI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kahraman itfaiyecilerimizle bir aradayız. Öncelikle ülkemizin yaşadığı yangın hepimizi çok derinden üzmüştür. Ne yazık ki çok büyük bir orman arazisini kaybettik. Yaşamını yitiren vatandaşlarımız ve görevlerimiz oldu. Hepsine rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Bir ekosistem ortadan kayboldu. Yangının ilk çıktığı anda arkadaşlarımla hızlıca ne yapabiliriz noktasında çalışmamızı başlattık. 300'ü aşan personellimiz, 50'e yakın aracımız yangın bölgesinde var oldu. Ekiplerimiz bölgede fedakarca görev yaptı ve çok cesur davrandı. Ben bu manada itfaiye teşkilatımızı gerçekten bütün İstanbul halkı adına kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. En üst seviyede hizmetlerinin burunları kanamadan, ayaklarına taş değmeden devam etmesini diliyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"İTFAİYE BİRİMİNE ALIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İtfaiye birimine alımları sürdürdüklerini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İtfaiye birimimiz sadece İstanbulluların değil, tüm Türkiye'mizin ihtiyaç duyduğu anda koşup giden depremde, afette, yangında birçok konuda marifetleriyle öne çıkan bir yapıya sahiptir. İtfaiye birimimiz deprem başta olmak üzere güncel afetlerin karşısında verdiği mücadelede yine en güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için en başta sayısal anlamda yeterli düzeye erişmesi için alımlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"İTFAİYE TEŞKİLATI SADECE AFET ANLARINDA AKLIMIZA GELMEMESİ LAZIM"

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Özellikle genel idari hizmetler sınıfında yer alan bu yapının kendi mesleğini ifade eden bir tanıma kavuşmasını çok önemsiyoruz. Bu nokta 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenleme yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi tasarrufundadır. Bu maksatla yapılması icap eden bu düzenlemenin itfaiye teşkilatımızın hakkı olduğunun söyleyelim. Buradan bütün sorumlulara bütün yetkililere bu talebi ben de binlerce itfaiye çalışanı adına hem merkezi yönetime hem Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkililerine buradan iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIMIZ İŞTEN DE GURUR DUYDUK"

Alanya'da görev yapan ekibin lideri Abidin Vişne, "Çok fazla sayıda olaylar yaşadık. Bazen gözlerimiz yaşardı, ağladık. Yaptığımız işten de gurur duyduk" dedi.

"YANGIN BÖLGESİNDE İNSANLARIN ÇARESİZLİĞİNİ GÖRDÜK"

Marmaris'te görev yapan ekibin lideri Hakan Karabulut ise, "Köyler boşaltılırken biz bir taraftan bu köylerde ne yapabiliriz? Nasıl kurtarabilirizin planlarını yapmaya başladık. ve biz bu planları yaparken oradaki insanların çaresizliğini gördük. Oraya gittiğimizde bizlerin amacı öncelikle ormanları korumaktı. Ancak daha sonra oradaki insanların artık ormanlara üzülmeyi bırakıp kendi evlerini düşündüğünü gördük. Çünkü o insanların orada anıları vardı. Çocukları büyümüştü. Biz de bunların hepimiz farkındaydık" diye konuştu.

"KORKU FİLMİNİN İÇİNDEYDİK"

Karabulut, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ekip arkadaşlarımızla bir karar aldık. Dedik ki, girdiğimiz hiçbir köyü kaybetmeyeceğiz. Güç birliği yaptık arkadaşlarımızla ve 'Ne olursa olsun kaybetmeyeceğiz' dedik. Daha başarılı olduğumuzu gören halk bu sefer köyü terk etmeyip bizim yanlarımıza geldi. Çünkü yangın, rüzgarın etkisiyle o kadar çok yön değiştiriyordu ki bitmiyordu. Hani bir tarafı kurtardık. Ertesi gün başka bir taraf yanıyordu. Biz bir korku filminin içindeydik."