Muğla ve Antalya İçin Sağanak Uyarısı

Muğla'nın doğu, Antalya'nın batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Muğla'nın doğu, Antalya'nın batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Muğla'nın doğu ilçelerinde (Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Seydikemer, Fethiye), Antalya'nın batı ilçelerinde (Kaş, Kumluca, Finike, Demre) kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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