Son Dakika Haberleri: Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı
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Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı

19 dakika önce

Muğla ve aydın illerinde bir gece içinde toplam 163 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla ve aydın illerinde bir gece içinde toplam 163 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Bodrum Bağla koyu açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri fiber tekne ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olar bir grup düzensiz göçmene rastladı. Teknede yapılan aramada 12 düzensiz göçmen yakalandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yine Bodrum Yalıkavak açıklarında lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Datça Gavurde mevkiinde ise Bahil Güvenlik mobil radar timi tarafından karada 16 Filistin ve 6 Suriye uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen kaçışlarında kullanacakları malzemeler ile birlikte yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri Aydın Didim ilçesinde ise Tekağaç Burnu açıklarında 50, Dipburdun açıklarında 37 olmak üzere 87 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Bodrum, Aydın, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
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