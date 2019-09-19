Son Dakika Haberleri: Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı
Son Dakika Yerel Haber

Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı

az önce

Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde toplam 163 düzensiz göçmen yakalandıMUĞLA - Muğla ve Aydın illerinde bir gece içinde toplam 163 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde toplam 163 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA - Muğla ve Aydın illerinde bir gece içinde toplam 163 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum Bağla koyu açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri fiber tekne ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olar bir grup düzensiz göçmene rastladı. Teknede yapılan aramada 12 düzensiz göçmen yakalandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yine Bodrum Yalıkavak açıklarında lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça Gavurde mevkiinde ise Sahil Güvenlik mobil radar timi tarafından karada 16 Filistin ve 6 Suriye uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen kaçışlarında kullanacakları malzemeler ile birlikte yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri Aydın Didim ilçesinde ise Tekağaç Burnu açıklarında 50, Dipburdun açıklarında 37 olmak üzere 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı

Bodrum, Muğla, Aydın, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor
Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı Vergi kanununa muhalefetten hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ aylık kazancını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:16:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]