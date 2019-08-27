Son Dakika Haberleri: Muğla ve Aydın'da 171 göçmen yakalandı
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Muğla ve Aydın'da 171 göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ve Aydın'ın Didim ilçelerinde denizde ve karada bir gece içinde ülkeyi terk etmeye hazırlanan toplam 171 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ilgili makamlara teslim edildi.

Muğla ve Aydın'da 171 göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ve Aydın'ın Didim ilçelerinde denizde ve karada bir gece içinde ülkeyi terk etmeye hazırlanan toplam 171 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ilgili makamlara teslim edildi. Datça Aktur bölgesinde Mobil Radar timi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Karada tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Datça Kalemlik tepesinde de mobil radar ekipleri tarafından 25 düzensiz göçmen yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Datça'da iki olayda toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın Didim ilçesinde ise Tekağaç ve Didim Marina açıklarında lastik bot ile kaçış hazırlında olan 52 düzensiz göçmen yakalandı. Didim'de ayrıca Jandarma tarafından 37, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 43 olmak üzere Didim'de 132 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla ve aydın illerinde bir gece içinde Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından toplam 171 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilecekler.

(İHA)

Jandarma, Datça, Muğla, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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