Muğla ve Aydın'da 182 aileye 4,5 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı - Son Dakika

Muğla ve Aydın'da 182 aileye 4 milyon 520 bin lira ORKÖY kredi desteği sağlandı.

Orman Bölge Müdürlüğünde ORKÖY çalışmaları kapsamında orman köylüsüne destek çalışmaları devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla ORKÖY kredi desteği sağladıklarını, bu kapsamda süt sığırcılığı ve fenni arıcılık alanında orman köylülerine 4 milyon 520 bin lira ödendiğini kaydetti.

ORKÖY Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla'da 87 aileye 2 milyon 145 bin lira, Aydın'da ise 95 aileye 2 milyon 375 bin lira süt sığırcılığı ve fenni arıcılık desteği sağlandığını ifade eden Yaprak, desteklemelerin yüzde 20'sinin hibe olduğunu dile getirdi.

Yaprak, geriye kalan miktarların süt sığırcılığında 1 yıl geri ödemesiz 6 yıl, fenni arıcılıkta 4 yıl faizsiz geri ödeme şeklinde olacağını bildirdi.