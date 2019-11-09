Muğla ve Aydın'da 300 bin fidan toprakla buluşacak

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Orman Genel Müdürlüğünce ülke genelinde eş zamanlı yapılacak fidan dikim etkinliğinde Muğla ve Aydın'da 229 noktada 300 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında etkinlik öncesi çalışma yürütülüyor. Kızılçam, fıstıkçamı, ceviz, defne, mersin, keçiboynuzu ve diğer fidan türleri özenle yetiştirilerek fidanlıklardan alınıp toprakla buluşturulacağı noktalara taşındı.

Fidanlar yetiştirildikleri alanlardan alınıp araçlara yüklendi. Fidanların bir kısmı da elden ele kamyonlara ulaştırıldı.

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla "Bugün fidan yarın nefes" adı altında "Geleceğe nefes ol" sloganıyla 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın dikilmesinin öngörüldüğünü hatırlattı.

Bölge Müdürlüğüne bağlı Muğla'da 195, Aydın'da ise 34 noktada fidan dikim programı gerçekleştirileceğini belirten Yaprak, "Muğla'da 200 bin ve Aydın'da 100 bin olmak üzere 300 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Muğla ve Aydın illerindeki programlarda dikilecek fidanların tamamı fidanlık müdürlüğümüzden temin ediliyor. 20 farklı türde 300 binden fazla fidan 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Bayramımız için hazır." dedi.