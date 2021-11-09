Muğla ve Aydın'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 24 ayrı noktada fidan dikilecek - Son Dakika

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 24 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

Yaz döneminde Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde çıkan yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlık alanlarda çalışmalar devam ediyor.

Yangında zarar gören ağaçlar bölgeden kaldırılıyor. Yanan 60 bin hektar arazinin ağaçlandırılması için orman ve kesim işçileri de aralıksız çalışıyor.

Tohum ve fidan dikimiyle bölgenin hızla ağaçlandırılması gerçekleştirilecek.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım Milli Ağaç Günü öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın'da 24 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlikte fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 300 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek vatandaşları fidan dikmeye davet etti.

Yaprak, yılsonu itibarıyla Muğla ve Aydın'da 36 milyon 343 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirdi.