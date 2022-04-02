Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika
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Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

02.04.2022 14:45
Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 9 defa suçüstü yakalama yapılan bu yakalamalarda 9,25 gram metamfetamin, Skunk ve 3,66 gram esrar maddesi ele geçirilmesinin ardından dosya savcısı tarafından şüpheliler ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 9 defa suçüstü yakalama yapılan bu yakalamalarda 9,25 gram metamfetamin, Skunk ve 3,66 gram esrar maddesi ele geçirilmesinin ardından dosya savcısı tarafından şüpheliler ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Menteşe ilçesinde 7 adreste, Ula ve Bodrum ilçesinde 1 adreste ve Aydın'da 2 adreste olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramaları sonucunda, hassas terazi, 2 parça halinde toplam 2.26 gram Metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.

Şüpheli 11 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılırken, şüpheliler mevcutlu olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 5 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika


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