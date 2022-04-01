Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi

01.04.2022 15:20
Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirildi.

Muğla'nın Bodrum ve Ula ilçeleri ile Aydın'da belirlenen 11 adresi eş zamanlı operasyon düzenlemiş, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen operasyonda şüpheliler H.K, A.H, H.K, S.U, Ö.Ç, Y.O, S.K, E.M, Ü.A.Ö, C.T. ve B.Ç. gözaltına alınmıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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