Son Dakika Haberleri: Muğla ve Aydın İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Muğla ve Aydın İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla ve Aydın İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde bugün öğleden sonra etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Türkiye genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Bolu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla ve Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:31 Kaynak: AA

Marmaris, Bodrum, Aydın, Muğla, Güncel
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