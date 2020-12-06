Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın akşam kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.