Son Dakika Haberleri: Muğla ve Aydın İçin Sağanak Uyarısı

Muğla ve Aydın İçin Sağanak Uyarısı

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla ve Aydın İçin Sağanak Uyarısı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde bu gece saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Datça, Bodrum, Aydın, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:15:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla ve Aydın İçin Sağanak Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]