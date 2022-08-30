Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 12:52
Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Muğla ve ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Muğla ve ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Fethiye ilçesi Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.

Törene, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Belediye Başkanı Alim Karaca, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Tabiat Parkı'nda çalışanlar, 32 metrelik üzerinde "Cumhuriyet Fazilettir" yazılı bayrak açtı.

Marmaris

Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, anıta çelenk sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Törenin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy makamında tebrikleri kabul etti.

Tebrikat töreni ardından Atatürk Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kaymakam, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı'nın halkın ve tören alanındakilerin bayramını kutlamasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirtir konuşma ile devam etti.

Şiirler okundu, halk oyunu gösterisini sunuldu. Tören geçişi ile meydandaki kutlama son buldu.

Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Güneş, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Engin Koç, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri tebrikat töreni için kaymakamlık makamına geçti.

Yönetmen Ömer Sarıkaya da Gümbet açıklarında elinde Türk bayrağıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su kayağı yaptı.

Datça, Milas ve diğer ilçelerde de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

YORUMLAR
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Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor Muğla'da 30 Ağustos zafer bayramı törenle kutlandı Muğla'da 30 Ağustos zafer bayramı törenle kutlandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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