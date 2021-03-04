Muğla ve ilçelerinde "dinamik denetim süreci" denetimleri yapıldı - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

Yine aynı helikopter, dördüncü kaza: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı

Muğla ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" başladı.

Fethiye'de Kaymakam Eyüp Fırat ile kolluk kuvvetleri, ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

İlçede yaşanan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, sahil bandındaki çimlerde yoğunluk oluşturdu. Bekçi ve polisler, sahilde toplu oturan sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan kişilere cezai işlem uyguladı.

Öte yandan polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Kaymakam Fırat, gazetecilere, gün boyu tüm mahallelerde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Muğla'nın yüksek riskli illerden olduğunu hatırlatan Fırat, "Bunu değiştirmek, maviye dönmek bizim elimizde. Herkes birbirinin sağlığından sorumlu. Belirlenen kurallar çerçevesinde yaşayarak inşallah bu virüsün de sonunu getireceğiz. Bugün, salgın süresindeki en yüksek sayıyla, 480 personelle sahadaydık. Denetimlerden ödün vermeyeceğiz." dedi.

Menteşe

Muğla'da kurulan halk pazarında ve şehir girişlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Menteşe ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, polis, zabıta, sağlık ve bekçilerden oluşan ekipler, maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı. Pazar yerinin girişi ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi.

Çevredeki parklarda da önlem alan ekipler, maske ve mesafe kontrolü yaptı. Kaymakam Yıldız ve beraberindekiler pazarcı esnafı ile vatandaşları maske, mesafe, hijyen konusunda sıklıkla uyardı.

Polis otosundan da zaman zaman kurallara uymayanların cezalandırılacağına dair uyarı anonsları yapıldı.

Muğla kent merkezi ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlarda bulunan uygulama noktalarında da denetimler artırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerin birlikte yaptığı kontrollerde, ateş ölçümü yapılan sürücü ve yolcular gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Şehirlerarası çalışan otobüslerde ise yolcuların "HES Kodu" sorgulaması yapıldı.

Marmaris

Marmaris'te Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kurum müdürleri ve kolluk kuvvetleri, ilçenin işlek noktalarında merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu. Emniyet görevlileri ve zabıta ekipleri sahilde toplu oturan sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan kişilere cezai işlem uyguladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da denetimler kapsamında Beldibi ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ayrıca polis ve zabıta ekipleri anonslarla vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyardı.