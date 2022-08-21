Bu kapsamda bir iş yerine kumar oynatmaktan adli ve idari işlem gerçekleştirilirken iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişi hakkında ilgili kanun hükümlerince 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye ceza kesildi - Son Dakika

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