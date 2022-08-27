Bu kapsamda 151'i servis aracı olmak üzere 2 bin 592 aracın trafik kontrolü yapılarak 57 araca 21 bin 579 lira ceza uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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