Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı

27.08.2022 22:40
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı

Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, arama kaydı bulunan 19 zanlı gözaltına alındı.

Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, arama kaydı bulunan 19 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 155 ekip ve 747 personelin katılımıyla 13 ilçede eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada, metruk bina, iş yeri, iddia bayi, park, bahçe, sahil kenarı, mesire alanı ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kontrol edildi.

Bu kapsamda 151'i servis aracı olmak üzere 2 bin 592 aracın trafik kontrolü yapılarak 57 araca 21 bin 579 lira ceza uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, 7 bin 277 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalanarak adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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