Son Dakika Haberleri: Muğla ve İzmir'de organize suç örgütü operasyonu
Son Dakika Güncel Muğla ve İzmir'de organize suç örgütü operasyonu

Muğla ve İzmir'de organize suç örgütü operasyonu

1 saat önce

Muğla ve İzmir'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla ve İzmir'de organize suç örgütü operasyonu, System.String[]

Muğla ve İzmir'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Milas, Bodrum ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatmak suretiyle haksız kazanç elde etme ve yağma gibi suçları işlediği iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden N.T, E.D. ve N.T, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler K.Ö, A.S.Y. ve Z.F.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD'den gelen açıklamalar, doların ateşini yükseltti
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye küstah operasyon tehdidi: Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi Trump'ın Fırat'ın doğusuna askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 21:11:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla ve İzmir'de organize suç örgütü operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]