Muğla ve İzmir'de organize suç örgütü operasyonu

Muğla ve İzmir'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Milas, Bodrum ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatmak suretiyle haksız kazanç elde etme ve yağma gibi suçları işlediği iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden N.T, E.D. ve N.T, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler K.Ö, A.S.Y. ve Z.F.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.