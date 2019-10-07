Son Dakika Haberleri: Muğla ve izmir'de tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Muğla ve izmir'de tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Muğla ve izmir'de tefeci operasyonu: 3 gözaltı

23 dakika önce

MUĞLA ve İzmir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla ve izmir'de tefeci operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

MUĞLA ve İzmir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, Milas ve Bodrum ile İzmir'de tefecilik yapan bir grup olduğunu öğrendi. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 2 ilde belirlenen 6 adrese, geçen perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. K.Ö., A.S.Y. ve Z.F.Ö., operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 farklı kişiden alınan toplam 651 bin lira tutarındaki 8 senet, ruhsatsız 1 tabanca, 4 şarjör ve 384 mermi ele geçirildi. 3 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, organize suç örgütlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Muğla, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:04 Kaynak: DHA
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