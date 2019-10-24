Son Dakika Haberleri: Muğla ve İzmir'deki gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu
Son Dakika Güncel Muğla ve İzmir'deki gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu

Muğla ve İzmir'deki gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu

39 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasaya gümrük kaçağı sigara ve sahte içki sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, serbest bırakıldı.

Muğla ve İzmir'deki gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasaya gümrük kaçağı sigara ve sahte içki sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, serbest bırakıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.T. ve H.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, dün Bodrum ile İzmir'de 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Farklı miktarlarda gümrük kaçağı sigara, tütün, elektronik sigara ve sahte içki ele geçirilen operasyonda, biri sahte kimlikli 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Muğla, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnafın müdahalesi, yola fırlayan çocuğu ölümden çekip aldı
Erdal Beşikçioğlu, başrol oynadığı Behzat Ç. dizisinin kadrosunda ayrılıyor mu? Türkiye'de 60 mağazası bulunan optik firmasına sahte mal operasyonu Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan Avrupa Parlamentosu'na Ankara'dan çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 22:09:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla ve İzmir'deki gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]