Muğla ve turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Muğla ve turistik ilçelerinde, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Bayramı fırsat bilip Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda araç yoğunluğu oluşturdu. Araçlarını yol kenarına park eden bazı tatilciler, denize yürüyerek ulaştı. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, Belcekız ve Kumburnu Plajlarında yoğunluğa neden oldu. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Bodrum ilçesine gelenler, Milas-Bodrum kara yolu ile Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde trafikte yoğunluk oluşturdu. Sıcak havadan bunalan tatilciler, ilçedeki plajlarda denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı turistlerin ormanlık alanlarda çadır kurduğu görüldü.

Öte yandan, Bodrum çıkış istikametinde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Marmaris'e giriş noktaları ile Datça kara yolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler ünlü Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken kimileri de rüzgar sörfü yapmayı ve kanoya binmeyi tercih etti.