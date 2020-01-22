Muğla'ya 17 yılda 7 baraj, 2 gölet

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Muğla'ya yaptıkları yatırımlarla verimli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini açıkladı. Aydın, Muğla'ya son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti.



DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün diğer sektörlerin de itici sektörü olduğunu belirten Aydın, "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır" dedi.



121 bin 240 dekar zirai arazi sulanacak



Ege'nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Muğla ilinde ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 17 yılda Muğla'da 7 baraj ve 2 gölet inşa ettiklerini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yarım milyar metreküp su biriktirme hacimli Dalaman Akköprü Barajı'nı 2011 yılında hizmete aldıklarının altını çizerek, "Topraklarımıza bereket katacak olan Dalaman Akköprü Barajı Ege'nin en büyük, Türkiye'nin 6'ncı büyük barajıdır. Baraj ile Dalaman Ovası'nda inşaat çalışmaları devam eden Dalaman Ovası sulamasının tamamlanması ile 121 bin 240 dekar zirai arazi sulanacaktır. Ayrıca barajdan yılda 343 milyon kWh enerji üretilmekte, bunlara ilave olarak barajda suyun tutulması ile birçok turistik tesis, havaalanı ve yerleşim yeri taşkınlardan korunmaktadır" dedi.



5 baraj ve 9 gölet inşaatı devam ediyor



Muğlalı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin çok fazla olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Aydın, "Dolayısıyla Muğla'nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 5 baraj ile 9 göletin yapım çalışmaları devam ediyor" derken, son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan Aydın, "Tamamlanan 17 sulama tesisleri ile 85 bin 975 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Muğla topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 111 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık" dedi.



137 bin 978 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor



Muğla için sulamanın çok büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken Aydın, "Bunun için 137 bin 998 dekar araziyi sulayacak 11 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Muğla zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır" dedi.



Sandras'tan yılda 20,61 milyon metreküp su



2011 yılında hizmete alınan Bodrum içme suyu tesisleri ile Bodrum yarımadasına yılda 9.72 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu sağladıklarını, ayrıca Milas ilçe merkezi ile Beçin Mahallesi'ne yılda 5 milyon metreküp içmesuyu sağlamak üzere içme suyu tesisi inşaatlarının devam ettiğini söyleyen Aydın, "Muğla il merkezi ile civar yerleşimlere Sandras-Çövenni ve Gürsu kaynakları ile Muğla barajından yılda 20,61 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu sağlamak üzere inşaat çalışmalarına başlayacağız. Muğla ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 59 adet taşkın koruma tesisi ile 66 yerleşim yeri ve 20 bin 625 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 15 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA