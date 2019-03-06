Son Dakika Haberleri: Muğla'ya 190 Bekçi Daha Alınacak

Muğla'ya 190 Bekçi Daha Alınacak

40 dakika önce

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İçişleri Bakanlığı oluru ile Muğla'ya 190 çarşi ve mahalle bekçisinin istihdam edileceği basın açıklaması ile bildirildi.

Muğla'ya 190 Bekçi Daha Alınacak, System.String[]
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İçişleri Bakanlığı oluru ile Muğla'ya 190 çarşi ve mahalle bekçisinin istihdam edileceği basın açıklaması ile bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016 yılından itibaren 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca gerçekleştirilen istihdamlarla yeniden işlerlik kazandırılan çarşi ve mahalle bekçilerimizin, önümüzdeki dönemde de kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı mahiyette daha yoğun ve aktif şekilde görev ifa etmeleri amacı ile İçişleri Bakanlığı Makamının 04 Mart 2019 tarihli olurları ile ülkemiz genelinde 8 Bin, ilimiz genelinde ise 190 çarşi ve mahalle bekçisi istihdam edilmesi uygun görülmüştür. Alıma ilişkin duyurular Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden yayımlanacaktır." - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel
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