Muğla'ya fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla genelinde etkili olmaya başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (39-74 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - MUĞLA