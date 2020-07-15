Muğla'ya gelen İngiliz turistler, kırmızı halıyla karşılandı - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen turist kafilesi kırmızı halıyla karşılandı.

İki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar yeniden başladı.

YDA Dalaman Havalimanına gelen 154 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular havalimanı yetkilileri tarafından kırmızı halıda, alkışlarla karşılandı.

Alınan tedbirler kapsamında İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti.

YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, AA muhabirine, İngiltere'den Türkiye'ye gelen ilk charter seferinin Dalaman Havalimanına yapıldığını söyledi.

Muğla'nın İngiltere pazarında Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirten Songur, "Türkiye'ye gelen ilk uçağı karşılamak, bu nedenle bizim için gurur verici. Biz de havalimanında tüm tedbirleri aldık." dedi.

İlk uçağın 154 yolcuyla indiğini, bunun sevindirici olduğunu vurgulayan Songur, bugün İngiltere'den iki uçak daha geleceğini, uçuşların da kasımın ilk haftasına kadar devam edeceğini dile getirdi.