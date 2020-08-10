Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - Son Dakika

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Türkiye ile Rusya arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 Rus turist, Muğla'ya geldi.

Türkiye ile Rusya arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 Rus turist, Muğla'ya geldi.

Kovid-19 nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlandı.

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan uçak, saat 07.20'de Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Rusya'da avukatlık yapan Rustam Baigildeev (35) AA muhabirine, Türkiye'ye uçuşların başlaması dolayısıyla çok memnun olduklarını söyledi.

Kovid-19 sürecini Türkiye'nin iyi yönettiğini belirten Baigildeev, "Türkiye sınırlarını kısa sürede açabildi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Marmaris hakkında çok güzel şeyler duyduk. Bunun için tatil için Türkiye'yi seçtik." dedi.

Öte yandan, gün içerisinde Rusya'dan Dalaman Havalimanı'na 5 uçuşun daha gerçekleştirileceği bildirildi.

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Türkiye, turist, Muğla, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:28

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - Son Dakika
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