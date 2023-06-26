Muğla'ya Kurban Bayramı tatilinde 112 bin 869 araç girişi oldu - Son Dakika
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Muğla'ya Kurban Bayramı tatilinde 112 bin 869 araç girişi oldu

Muğla'ya Kurban Bayramı tatilinde 112 bin 869 araç girişi oldu

26.06.2023 10:05

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'ya üç günde 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yollarında yoğunluk oluştuğu belirtilirken, hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769'a ulaştı. Muğla'nın turistik bölgeleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçeleri de tatilcilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçi sayısının ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'ya üç günde 112 bin 869 araç girişi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar tatili memleketlerinde geçirmeyi tercih ederken, bazılarının tercihi kıyı bölgeleri oldu.

Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçeleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla da tatil dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kente, 23, 24 ve 25 Haziran'da 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769'a ulaştı.

Mavi bayraklı plajlara, doğal güzelliklere ve önemli tarihi eserlere sahip Muğla'ya, ziyaretçi ilgisinin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Turizm Muğla'ya Kurban Bayramı tatilinde 112 bin 869 araç girişi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'ya Kurban Bayramı tatilinde 112 bin 869 araç girişi oldu - Son Dakika
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