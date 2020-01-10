Muğla'ya Lazkiye'den gelen teröristler, yargılandıkları davada hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
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Muğla'ya Lazkiye'den gelen teröristler, yargılandıkları davada hapisle cezalandırıldı

7 saat önce

Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldikleri belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda yakalanan 15 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Muğla'ya Lazkiye'den gelen teröristler, yargılandıkları davada hapisle cezalandırıldı, System.String[]

Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldikleri belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda yakalanan 15 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları ve tercümanlar katıldı.

Duruşmada, Hakkari, Van, Şırnak, Tarsus, Kırıkkale, İzmir'deki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklara Ses ve örüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla son kez söz verildi.

Sanıklar herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumunu dikkate alarak, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilerek cezalandırılmalarını talep etti.

Heyet, sanıklardan Muhammed Raşşo'ya 34 yıl 28 ay 20 gün, Ekrem Altay'a 30 yıl 30 ay, Ossama Jouni'ye 6 yıl 8 ay, Mehmet Can Yiğirer ve Velat Aşan'a 28 yıl 24'er ay, Veysi ve Serbest Şenlik'e 26 yıl 18'er ay, Bahtiyar Şenlik'e 2 yıl 1 ay, Monir Dib ve Ahmad Abu Dest'e 5 yıl 6 ay 20'şer gün, Adnan Yiğirer, İsmail Bozdağ ve Mustafa Yiğirer'e 3 yıl 1 ay 15'er gün ceza verdi.

Heyet, Senar ve Tahir Şenlik'in de tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davadaki dosyaları ayırarak yargılamalarının devamına hükmetti.

Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldikleri belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik 4 Ekim 2017'de başlayan operasyonlarda 15 kişi yakalanmıştı.

Lazkiye, Suriye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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