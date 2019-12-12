Muğla'ya mevsimin ilk karı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'ya mevsimin ilk karı - Son Dakika

Muğla'ya mevsimin ilk karı

22 dakika önce

MUĞLA'da mevsimin ilk karı, Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı.

Muğla'ya mevsimin ilk karı, System.String[]

MUĞLA'da mevsimin ilk karı, Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı.

Muğla'nın tüm ilçelerinde etkili olan yağmur, özellikle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlin en yüksek tepelerinden biri olan Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü. Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinden rahatlıkla görülebilen karlı zirve, güzel görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 15 santimetreye ulaşan karlı zirveye gelerek kar keyfi sürmek isteyen Mustafa Taner, karlı alanları fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı. Taner, "Göktepe'ye kar yağdığını görünce aracımla karları yakından görmeye geldim. Kurak geçen sonbaharın ardından yağan kar herkesi sevindirmiştir umarım" dedi.


Kavaklıdere, Göktepe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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