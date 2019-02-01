Son Dakika Haberleri: Muğla'ya Ocak Ayında 556 Kilo Yağış Düştü"

Muğla'ya Ocak Ayında 556 Kilo Yağış Düştü"

39 dakika önce

- "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü" Yağışlar nedeniyle sular altında kalan tarım arazileri - "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü"Muğla'ya yağışların en fazla etkili olduğu ocak ayında metrekareye 556,7 kilogram yağış düştü.

- "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü"
Yağışlar nedeniyle sular altında kalan tarım arazileri - "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü"

Muğla'ya yağışların en fazla etkili olduğu ocak ayında metrekareye 556,7 kilogram yağış düştü.

AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ocak ayında Muğla'da metrekareye 556,7 kilogram yağış düştü.

Geçen yıla göre yağış miktarın yükseldiği kentte barajlardaki doluluk oranları arttı. Muğla'da 20 gündür aralıksız etkili olan yağışlar nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası ile Düğerek, Ortaköy, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik mahallelerinde tarım arazilerini su bastı.

Yağışların sürekli olması nedeniyle tarım arazilerindeki sular çekilmedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Yetkililer gelecek 4 gün yağışların etkisini kaybedeceğini çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın kentte etkili olacağını bildirdi.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Batı Akdeniz ve Güney Ege'de salı gününe kadar hava açık ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklıklar 1-2 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:15 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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