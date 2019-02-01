Muğla'ya Ocak Ayında 556 Kilo Yağış Düştü"

- "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü" Yağışlar nedeniyle sular altında kalan tarım arazileri - "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü"Muğla'ya yağışların en fazla etkili olduğu ocak ayında metrekareye 556,7 kilogram yağış düştü.

- "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü"

Yağışlar nedeniyle sular altında kalan tarım arazileri - "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü"



Muğla'ya yağışların en fazla etkili olduğu ocak ayında metrekareye 556,7 kilogram yağış düştü.



AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ocak ayında Muğla'da metrekareye 556,7 kilogram yağış düştü.



Geçen yıla göre yağış miktarın yükseldiği kentte barajlardaki doluluk oranları arttı. Muğla'da 20 gündür aralıksız etkili olan yağışlar nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası ile Düğerek, Ortaköy, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik mahallelerinde tarım arazilerini su bastı.



Yağışların sürekli olması nedeniyle tarım arazilerindeki sular çekilmedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.



Yetkililer gelecek 4 gün yağışların etkisini kaybedeceğini çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın kentte etkili olacağını bildirdi.



Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Batı Akdeniz ve Güney Ege'de salı gününe kadar hava açık ve az bulutlu geçecek.



Sıcaklıklar 1-2 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı

Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu